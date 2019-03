Carpin

Hochschwangere Fahrerin mit Glück im Unglück bei Autounfall

14.03.2019, 16:47 Uhr | dpa

Eine im achten Monat schwangere Frau ist am Donnerstag auf der Bundesstraße 198 bei Carpin (Mecklenburgische Seenplatte) mit ihrem Auto verunglückt. Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte, kam die 36-Jährige in einer Kurve von der Straße ab, der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer holten die Hochschwangere aus dem Auto und alarmierten Retter, die sie per Hubschrauber in eine Klinik brachten.

Der Frau und ihrem ungeborenen Kind gehe es nach Angaben der Ärzte gut, sie solle aber zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Am Auto entstand Totalschaden. Die Polizei dankte besonders zwei Lkw-Fahrern, die die Unfallstelle an der kurvenreichen Strecke am Wald mit ihren Lastwagen sicherten, bis Beamte kamen.