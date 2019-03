Weimar

Schüler demonstrieren in sieben Städten für mehr Klimaschutz

14.03.2019, 18:12 Uhr | dpa

Teilnehmer einer "Fridays for Future"-Demonstration, hier in Magdeburg. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archiv (Quelle: dpa)

Für einen besseren Klimaschutz gehen am heutigen Freitag in mehreren Thüringer Städten Schüler auf die Straße. Unter dem Motto "Fridays for Future" sind mehr als 1650 Demonstrationen weltweit geplant. In Thüringen rief die Jugendorganisation des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland in sieben Städten zu Aktionen auf: Weimar, Jena, Eisenach, Gera, Nordhausen, Mühlhausen und Erfurt.

Die Schülerproteste laufen bereits seit Wochen nach einer Initiative der schwedischen Schülerin Greta Thunberg. In einer Debatte im Thüringer Landtag hatten sich zwar die meisten Fraktionen hinter das Anliegen der jungen Menschen gestellt. Es gab aber auch Kritik daran, dass die Schüler dafür an Freitagen die Schule schwänzen.