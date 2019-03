Fuldatal

21-Jähriger überschlägt sich mit Auto: Schwer verletzt

14.03.2019, 19:11 Uhr | dpa

Ein junger Autofahrer ist am Donnerstag in Fuldatal bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 21-Jährige mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 3 in Richtung Kassel unterwegs, als er aus zunächst unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich und kam auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Er erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. An dem Auto entstand Totalschaden. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.