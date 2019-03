Erfurt

DRK will Sanitäterausbildung in Meiningen übernehmen

14.03.2019, 19:23 Uhr | dpa

Der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) will die zum Verkauf stehende Ausbildungsstätte für Rettungssanitäter in Meiningen übernehmen. Für das Bildungszentrum, das bisher von der Deutschen Angestellten-Akademie betrieben wurde, soll es nach deren Angaben drei Interessenten geben.

Der Chef des DRK-Landesverbandes, Peter Schreiber, schloss jedoch eine DRK-Beteiligung an einem "sich abzeichnenden Bieterwettbewerb" am Donnerstag in Erfurt aus. Sollte die Ausbildungsstätte an einen anderen Betreiber gehen, werde das DRK einen eigenen Schulstandort in Erfurt "schneller als geplant ausbauen".

Das DRK hat nach eigenen Angaben in Meiningen derzeit 55 Notfallsanitäter in der Ausbildung. Das seien etwa 60 Prozent der Schüler dort.

Das Thüringer Bildungsministerium hatte kürzlich gefordert, dass die Hängepartie bei der Ausbildung von Notfallsanitätern in Meiningen Anfang April beendet sein müsse. Derzeit ist wegen des geplanten Trägerwechsels an dem privat betriebenen Bildungszentrum der Unterricht ausgesetzt.