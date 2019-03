Hannover

Flensburg bleibt auf Meisterschaftskurs und auch Kiel siegt

14.03.2019, 21:04 Uhr | dpa

Die SG Flensburg-Handewitt befindet sich in der Handball-Bundesliga weiter auf direktem Kurs in Richtung Titelverteidigung. Der deutsche Meister gewann am Donnerstagabend bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 33:28 (17:13) und holte damit im 23. Saisonspiel den 23. Sieg. Erster Verfolger bleibt Rekordmeister THW Kiel, der beim 27:22 (10:10) gegen den abstiegsbedrohten SC DHfK Leipzig jedoch einige Mühe hatte. Die Rhein-Neckar Löwen und der SC Magdeburg festigten ihren Platz im Spitzenquartett der Liga. Die Löwen besiegten die HSG Wetzlar mit 31:21 (15:13), Magdeburg setzte sich gegen Die Eulen Ludwigshafen mit 35:26 (18:10) durch.

Im Verfolger-Duell bei der MT Melsungen kassierten die Füchse Berlin dagegen eine empfindliche Niederlage. Dank des 26:22 (12:8)-Erfolgs zogen die sechstplatzierten Hessen nach Pluspunkten mit den Berlinern auf dem fünften Rang gleich.