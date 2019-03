Hannover

Hannover-Burgdorf verliert gegen Handball-Meister Flensburg

14.03.2019, 21:08 Uhr | dpa

Der TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga die erste Niederlage des neuen Jahres kassiert. Nach vier Siegen in Serie verloren die "Recken" am Donnerstagabend in der Tui Arena mit 28:33 (13:17) gegen den deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt. Der Tabellenführer holte damit im 23. Spiel dieser Saison den 23. Sieg. Erfolgreichster Werfer der Partie war Flensburgs Lauge Schmidt mit elf Treffern. Für Hannover-Burgdorf trafen die Nationalspieler Kai Häfner und Timo Kastening vor 7061 Zuschauern sechs und fünf Mal.