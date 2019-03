Hamburg

Hofer bedankt sich für Genesungswünsche

14.03.2019, 22:08 Uhr | dpa

Nach gesundheitlichen Problemen in der "Tagesschau" hat sich Nachrichtensprecher Jan Hofer für die vielen guten Wünsche bedankt und Entwarnung gegeben. "Ich bin gerade im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgecheckt worden. Keinerlei Auffälligkeiten", schrieb Hofer am Donnerstagabend auf Twitter. "Ich nehme an, dass ich ein Medikament nicht vertrage, dass ich seit heute wegen einer verschleppten Grippe nehmen muss."

Zahlreiche TV-Zuschauer waren in großer Sorge, weil Hofer am Ende der ARD-Sendung gesundheitliche Probleme bekommen hatte. Hofer stützte sich auf den Studiotisch, dann endete die Sendung ohne Verabschiedung. Schon wenig später twitterte das Team der "Tagesschau", es gehe dem Chefsprecher deutlich besser.