Kaiserslautern

Sprengfallen in der Pfalz: Ermittler erläutern Hintergründe

15.03.2019, 01:37 Uhr | dpa

Nach dem Fund mehrerer Sprengfallen in der Pfalz informieren Staatsanwaltschaft und Polizei heute in Kaiserslautern über den Stand der Ermittlungen. Die Behörden gehen bei den Explosionsvorrichtungen von einem Rachefeldzug eines Landschaftsgärtners aus. Der 59-Jährige war tot in seinem Haus gefunden worden. Er soll im Streit einen Arzt mit einer Sprengfalle getötet und eine Mutter mit ihrer Tochter verletzt haben.

Die Ermittler fürchten, dass der Gärtner weitere Sprengfallen hinterlassen hat. Zuletzt hatten die Ermittler ein professionell manipuliertes Holzscheit in einem Carport im Kreis Kaiserslautern entdeckt. Bei der Pressekonferenz wollen die Behörden unter anderem auch Stellung nehmen zu den Todesumständen im Falle des Gärtners.