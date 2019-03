Kiel

"Fridays for Future" in vielen Städten in Schleswig-Holstein

15.03.2019, 01:53 Uhr | dpa

Bei der Demonstration unter dem Motto "Fridays for Future" werden verschiedene Plakate in die Höhe gehalten. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv (Quelle: dpa)

Auch in vielen Städten Schleswig-Holsteins wollen Jugendliche heute wieder für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Demonstrationen sind nach Angaben des Netzwerks "Fridays for Future" unter anderem in Kiel, Flensburg, Lübeck, Heide, Husum, Eutin und Ratzeburg geplant. Insgesamt wollen sich Schüler und Studenten in rund schleswig-holsteinischen 20 Städten an den Streiks für eine andere Klimapolitik beteiligen. In Rendsburg ist ein Sternmarsch durch die Stadt geplant, zu dem die Organisatoren bis zu 1000 Teilnehmer erwarten. In Lübeck haben Aktivisten der Gruppe "Ende Gelände" dazu aufgerufen, während des Streiks Läden, Geschäfte und Praxen als Zeichen für den Klimaschutz zu schließen. In Elmshorn im Kreis Pinneberg sollen die streikenden Schüler Unterstützung aus Hamburg bekommen, wo derzeit noch Schulferien sind. Man erwarte hier rund 300 jugendliche und auch erwachsene Teilnehmer und eine unbekannte Zahl von Unterstützern, sagte Organisator Jan Ole Lindner. Seit Wochen lassen junge Menschen deutschlandweit jeden Freitag den Unterricht ausfallen, um für eine bessere Klimapolitik auf die Straße zu gehen. Für heute sind mit fast 200 Aktionen in Deutschland die bislang umfangreichsten Proteste geplant.