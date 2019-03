Stuttgart

Elternvertreter drohen mit Klage wegen Unterrichtsausfällen

15.03.2019, 02:16 Uhr | dpa

Elternvertreter an Gymnasien drohen mit einer Klage gegen das Land Baden-Württemberg, weil ihrer Meinung nach zu viel Unterricht ausfällt. Die AG der Elternbeiräte an Gymnasien im Regierungsbezirk Stuttgart will dazu heute in Stuttgart ein Rechtsgutachten präsentieren. An der Pressekonferenz soll auch der Vater eines Schülers teilnehmen, der als möglicher Kläger infrage kommt.

Wie "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" berichteten, geht aus dem Gutachten hervor, dass der erhebliche Unterrichtsausfall gegen den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz sowie das in der Landesverfassung geregelte Recht auf Zugang zu Bildungsangeboten verstößt. Eine Klage sei daher grundsätzlich möglich.