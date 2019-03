Hamburg

Gastronomie-Messe "Internorga" startet in Hamburg

15.03.2019, 02:30 Uhr | dpa

Die Gastro-Messe "Internorga" will ab heute die neuesten Trends der Branche vorstellen. Rund 1300 Aussteller präsentieren in Hamburg bis einschließlich Dienstag kulinarische Innovationen, Küchentechnik und andere Produkte für den gastronomischen Außer-Haus-Markt. Die Veranstalter erwarten circa 95 000 Besucher. Wie in den Vorjahren soll es unter anderem eine "Craft Beer Arena" für handwerklich gebraute Biere geben sowie einen Grillgut-Bereich und eine "Newcomers Area" für neuartige Gastro-Konzepte. Zu den Highlights zählen laut Veranstaltern auch diverse Wettbewerbe - darunter der "Next Chef Award", bei dem junge Köche gegeneinander antreten.