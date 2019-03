Hannover

Schüler demonstrieren erneut für mehr Klimaschutz

15.03.2019, 02:55 Uhr | dpa

Bei der Demonstration unter dem Motto "Fridays for Future" werden verschiedene Plakate in die Höhe gehalten. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv (Quelle: dpa)

In Niedersachsen und Bremen wollen heute erneut Schüler für mehr Klimaschutz auf die Straßen gehen. Nach Angaben der Organisatoren sind in Braunschweig, Bremen, Celle, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Stade und Wolfsburg Demonstrationen geplant. In Hannover rechnet die Polizei mit 3000 Teilnehmern. Das wären rund 300 Menschen mehr als bei einer Demonstration vor einem Monat.

Am Freitag sind Proteste in rund 100 Ländern geplant. Der Philologenverband Niedersachsen hatte die Demonstrationen während der Unterrichtszeiten am Donnerstag scharf kritisiert. Die geplanten Protestmärsche sind Teil der Kampagne "Fridays for Future" und gehen auf die 15 Jahre alte schwedische Aktivistin Greta Thunberg zurück. Nach ihrem Vorbild demonstrieren Schüler in Deutschland während der regulären Unterrichtszeit gegen die aktuelle Klimapolitik.