Magdeburg

Schüler wollen in mehreren Städten für Klimaschutz streiken

15.03.2019, 03:20 Uhr | dpa

In mehreren Städten Sachsen-Anhalts wollen Schüler heute im Rahmen der "Fridays for Future"-Bewegung für mehr Klimaschutz streiken. Angekündigt sind Demonstrationen in Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau, Wittenberg, Salzwedel, Quedlinburg und Naumburg. In größeren Städten rechnen die Veranstalter mit mehreren Hundert Teilnehmern. Bundesweit wollen Schüler in mehr als 100 Städten auf die Straße gehen. Es soll den Organisatoren zufolge der bislang umfassendste Protest werden. Laut einer Liste des Netzwerks sind bislang Kundgebungen in rund 1650 Städten in mehr als 100 Ländern geplant.

Die Schulen in Sachsen-Anhalt sind gehalten, dem Landesschulamt zu melden, wenn Schüler während der Unterrichtszeit an Demonstrationen teilnehmen. Laut Bildungsministerium haben die Schulen bislang aber nur geringe Schülerzahlen gemeldet. Für Klimastreiks am 1. und 8. Februar meldeten zwölf Schulen in Magdeburg, Halle, Dessau und Wernigerode Demo-Teilnehmer - rund 180 am 1. Februar, nur sieben am 8. Februar. Eine Demo am 1.3. habe nach der Unterrichtszeit stattgefunden, sagte ein Ministeriumssprecher. Bislang ist es Sache der Schulen, wie sie mit der Verletzung der Schulpflicht umgehen.