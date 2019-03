Bremen

Feuer in Gaststätte: Anwohner müssen Wohnungen verlassen

15.03.2019, 06:05 Uhr | dpa

Wegen eines Feuers in einer Gaststätte im Bremer Stadtteil Neustadt mussten 20 Anwohner in der Nacht zum Freitag ihre Wohnungen verlassen. Das Feuer sei aus bisher unbekannten Umständen im Bereich des Tresens ausgebrochen und habe in dem Lokal erheblichen Schaden verursacht, sagte ein Polizeisprecher. Die Gaststätte war zu dem Zeitpunkt bereits geschlossen. Durch die starke Rauchentwicklung waren auch die Anwohner betroffen. Rund zwei Stunden nach dem Einsatz konnten sie zurück in ihre Wohnungen. Die Einrichtung der Gaststätte wurde bei dem Feuer zerstört. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.