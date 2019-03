Lübeck

Prozess gegen ehemaligen Chef des Weißen Rings beginnt

15.03.2019, 06:09 Uhr | dpa

Türgriffe in Form eines Paragraphen Symbols sind an den Eingangstüren zum Landgericht zu sehen. Foto: Henning Kaiser/Archiv (Quelle: dpa)

Am 20. Juni beginnt am Amtsgericht Lübeck der Prozess gegen einen ehemaligen Leiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring. Der 73-Jährige muss sich laut Anklage wegen einer exhibitionistischen Handlung gegenüber einer damals 38 Jahre alten Frau verantworten. Er soll im Rahmen eines Beratungsgesprächs unaufgefordert sein Geschlechtsteil entblößt und die Frau aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Für den Prozess hat das Amtsgericht vier Verhandlungstage angesetzt. Da der Beschuldigte den Tatvorwurf bestreitet, wird in dem Prozess Aussage gegen Aussage stehen.