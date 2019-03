Salzbergen

18-Jährige verursacht Unfall mit drei Verletzten

15.03.2019, 08:28 Uhr | dpa

Beim Überholen hat eine 18 Jahre alte Autofahrerin auf der A30 in der Nähe von Salzbergen (Landkreis Emsland) einen schweren Unfall verursacht. Die junge Frau sowie zwei Insassen des Wagens, den sie während des Überholvorgangs touchiert hatte, wurden in der Nacht zum Freitag ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, kippte der Wagen der 18-Jährigen bei dem Unfall um und blieb auf dem Dach liegen. Die Autobahn 30 wurde für die Bergung zeitweise gesperrt. Die zwei Insassen des anderen Autos kamen aus dem Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen.