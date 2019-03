Mainz

Geldautomat in Mainz gesprengt: Täter fliehen mit Beute

15.03.2019, 08:51 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Mainz einen Geldautomaten gesprengt und Bargeld mitgenommen. Zeugen hätten vier Verdächtige gesehen, die am frühen Freitagmorgen in einem dunklen Auto flüchteten, teilte die Polizei mit. Sie hätten durch die Sprengung den Automaten und die Hauswand beschädigt. Wie viel Beute die Unbekannten gemacht haben, war zunächst unklar. Bei der Fahndung setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein.