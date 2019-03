Lingen (Ems)

Lastwagen fährt 50-jährigen Radfahrer in Lingen an

15.03.2019, 09:14 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 50 Jahre alter Fahrradfahrer in Lingen im Emsland schwer verletzt worden. Der 66-jährige LKW-Fahrer habe den Mann aus dem Rad am frühen Freitagmorgen übersehen, teilte die Polizei mit. Das Unfallopfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.