Hamburg

Keine Verzögerungen nach Warnstreik am Hamburger Flughafen

15.03.2019, 09:34 Uhr | dpa

Nach dem Warnstreik des Bodenpersonals am Airport Hamburg ist der Flugbetrieb am Freitag wieder normal angelaufen. "Der Flugverkehr läuft wieder normal. Zurzeit gehen wir weder von Verzögerungen noch von streikbedingten Streichungen aus", sagte eine Flughafen-Sprecherin. Am Donnerstag waren wegen des Warnstreiks mehr als 50 von rund 250 Flügen gestrichen worden. Rund 150 Beschäftigte der Bondenverkehrsdienste (BVD) hatten sich an dem Warnstreik beteiligt. Die BVD-Mitarbeiter hatten bereits am 4. Februar durch einen Ausstand den Flughafen für einen Tag lahmgelegt.

Grund für neuerlichen Ausstand von 12.30 Uhr bis Betriebsschluss waren die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften wollen vor allem einen sofortigen Mindeststundenlohn von 12 Euro durchsetzen. Generell verlangen sie eine Tariferhöhung von acht bis zwölf Prozent, bei einer Laufzeit von 20 Monaten. Die Arbeitgeber haben nach eigenen Angaben eine Lohnerhöhung von 7,0 Prozent angeboten. Die sechste Tarifrunde ist für den 20. März angesetzt.