Leipzig

Buchmesse-Gastland: ein Jahrhundert des tschechischen Comics

15.03.2019, 09:36 Uhr | dpa

Das Buchmesse-Gastland Tschechien zeigt in einer Ausstellung in Leipzig Vergangenheit und Gegenwart seiner Comics. Die Schau "Währendessen an einem anderen Ort" in der Galerie KUB umfasse ein Jahrhundert des tschechischen Comics, teilten die Programmkoordinatoren mit. Zu sehen seien Bildergeschichten aus der Zeit des Dritten Reiches, des Kommunismus und auch aktuelle Graphic Novels. Die Ausstellung wird bis vom 15. bis 31. März gezeigt.

Einen Namen auch in Deutschland hat sich etwa der Zeichner Jaromir 99 gemacht. Seine Graphic Novel "Tschechenkrieg" wird auch auf der Leipziger Buchmesse (21. bis 24. März) präsentiert. Dort wird er mit anderen Künstlern wie Vojtech Masek und Petr Stancik auch zu Lesungen und Diskussionsrunden erwartet.