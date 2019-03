Hamburg

St. Pauli: Möller Daehli kehrt gegen Sandhausen zurück

15.03.2019, 10:10 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli kann am Samstag im Punktspiel beim SV Sandhausen wieder auf Mats Möller Daehli zählen. Der Mittelfeldspieler kehrt nach einem überstandenen Magen-Darm-Infekt in das Aufgebot zurück. "Er ist mit seiner Ballsicherheit ein sehr wichtiger Spieler für uns", sagte Trainer Markus Kauczinski am Freitag. Defensiv-Allrounder Jan-Philipp Kalla hingegen fällt aufgrund einer Einblutung in der Wade aus.

Der Kiezclub will nach der 0:4-Niederlage gegen den Hamburger SV beim Abstiegskandidaten Sandhausen rasch in die Erfolgsspur zurückfinden. "Es ist nicht das Problem, zurück in den Alltag zu finden, sondern die Enttäuschung hinter uns zu lassen. Dabei kann das Spiel gegen Sandhausen helfen", meinte der Coach. Und warnte: "Sandhausen hat das letzte Spiel gewonnen und spielt gegen den Abstieg. Uns erwartet ein heißes Spiel mit engen Räumen und vielen Zweikämpfe. Wir stehen in der Pflicht, nun wieder ein anderes Gesicht zu zeigen."

Insgesamt bewertet Kauczinski die Ausgangssituation mit dem unverhofften vierten Tabellenplatz für seine Mannschaft weiterhin positiv: "Wir sind in Schlagdistanz zu den Top-Teams", betonte der 49-Jährige. Der Tross des FC St. Pauli wird von 3400 Fans nach Sandhausen begleitet.