Saarbrücken

Handwerk in Saarland mit mehr Umsatz im vergangenen Jahr

15.03.2019, 11:24 Uhr | dpa

Das saarländische Handwerk hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Umsatz erwirtschaftet als noch 2017. Der Umsatz sei um rund fünf Prozent gestiegen, teilte das Statistische Amt in Saarbrücken am Freitag mit. Das Kraftfahrzeuggewerbe verbuchte mit einem Plus von 7,3 Prozent die größte Steigerung. Dahinter folgte das Handwerk für den gewerblichen Bedarf mit einem Plus von 7,2 Prozent.

Dagegen blieb der Umsatz im Lebensmittelgewerbe um 2,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Auch die Handwerke für den privaten Bedarf mussten mit minus 2,1 Prozent einen Umsatzrückgang verkraften.

Die Zahl der im Handwerk Beschäftigten ging im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1,1 Prozent zurück, wie die Statistiker mitteilten. Nur im Gesundheitsgewerbe (0,7 Prozent) und bei den Handwerken für den gewerblichen Bedarf (0,4 Prozent) stieg die Zahl der Beschäftigten.