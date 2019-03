Bergen auf Rügen

Aus für Badejungen-Molkerei: Sozialplan steht

15.03.2019, 12:08 Uhr | dpa

Die "Badejungen"-Molkerei in Bergen auf Rügen wird im Herbst geschlossen. Für die Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz verlieren, wurde ein Sozialplan erarbeitet, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, der Betriebsrat und das Deutsche Milchkontor (DMK) am Freitag gemeinsam mitteilten. Der Sozialplan, der den Jobverlust sozial abfedern soll, wurde der Belegschaft am Donnerstag auf einer Betriebsversammlung vorgestellt.

Die Schließung der Molkerei sei durch den Verlust der Marke "Rügener Badejunge" unumgänglich geworden. Der traditionelle Camembert wird jetzt in Thüringen hergestellt. Einige der rund 60 Mitarbeiter der Bergener Molkerei haben der Mitteilung zufolge einen Arbeitsplatz in anderen Werken der DMK Group gefunden. Gewerkschaft und Arbeitnehmer hatten mehrere Jahre für den Erhalt des Betriebes gekämpft, der seit 1953 den "Rügener Badejungen" herstellte.