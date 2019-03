Frankfurt am Main

Wehen Wiesbadens Mintzel nur für ein Spiel gesperrt

15.03.2019, 12:20 Uhr | dpa

Alf Mintzel vom Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte im Spiel bei der SG Sonnenhof Großaspach nur für eine Partie gesperrt worden. Der 37 Jahre alte Routinier war beim 3:2-Sieg am vergangenen Mittwoch nach einer Notbremse in der 83. Minute des Feldes verwiesen worden. Mintzel fehlt dem Tabellenvierten damit lediglich im Heimspiel an diesem Samstag (14.00 Uhr) gegen Preußen Münster.