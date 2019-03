Husum

Umweltverband erneuert Forderung nach Nationaler Küstenwache

15.03.2019, 12:27 Uhr | dpa

Der Umweltverband Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) hat erneut eine Nationale Küstenwache gefordert. Eine gemeinsame Küstenwache mit einheitlich und eindeutig gestaltetem Erscheinungsbild ihrer Schiffe, mit einheitlicher fachlicher und rechtlicher Zuständigkeit, mit kurzen und klaren Strukturen sowie mit einer Stimme im Umgang mit Havaristen sei zur Bewältigung komplexer Schadenslagen auf See und an der Küste nötig, teilte die SDN am Freitag nach Veröffentlichung des Unfallberichts zur Havarie des Massengutfrachters "Glory Amsterdam" im Oktober 2017 mit.

Damals sei es dem verantwortlichen Havariekommando "im Verlauf von insgesamt 12,5 Stunden nicht gelungen, erfolgreich auf eine Situation zu reagieren, die in der Seefahrt alles andere als ungewöhnlich ist und deren erhebliches Gefahrenpotenzial sowohl bordintern als auch extern frühzeitig erkannt worden war", kritisierte der Umweltverband. Die "Glory Amsterdam" war in der Nordsee vor der ostfriesischen Insel Langeoog auf Grund gelaufen.