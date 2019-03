Marktrodach

Enten verursachen Autounfall

15.03.2019, 12:35 Uhr | dpa

Mehrere Enten haben auf einer Bundesstraße in Oberfranken einen Unfall verursacht. Eine Fahrschülerin sah die Enten auf der B 173 bei Marktrodach (Landkreis Kronach) und bremste stark ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dies bemerkte ein Lastwagen, der bei dem Vorfall am Donnerstag hinter dem Fahrschulauto einscheren wollte, zu spät und fuhr beinahe ungebremst auf. Bei dem Zusammenprall wurde der Fahrschullehrer leicht verletzt. Ob die Enten alle überlebt haben, blieb offen.