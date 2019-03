Berlin

Baby bei Unfall verletzt

15.03.2019, 12:35 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Altglienicke ist ein Baby leicht verletzt worden. Gegen 16 Uhr wollte eine 45-Jährige am Donnerstag mit ihrem Säugling im Auto von der Schönefelder Chaussee in die Wegedornstraße abbiegen, so die Polizei. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammen. Alle Beteiligten wurden laut Polizei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.