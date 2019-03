Bruchhausen-Vilsen

Polizei entdeckt Drogenplantage: Mann in Haft

15.03.2019, 12:35 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) eine Marihuana-Plantage mit mehr als 400 Pflanzen entdeckt. Die Beamten hatten die Wohnung eines 49-Jährigen durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Dieser war zuvor mit seinem Auto in eine Grenzkontrolle in Bayern geraten. Dabei fanden die bayerischen Beamten Marihuana und alarmierten die Einsatzkräfte in seinem Wohnort Bruchhausen-Vilsen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes stießen die Beamten unter anderem auf 400 Marihuana-Pflanzen sowie mehr als 700 Gramm Amphetamine. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen.