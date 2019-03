Rostock

Mehrere Verletzte nach Brand in Rostocker Wohnhaus

15.03.2019, 13:58 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Rostocker Wohnhaus sind am Freitagmorgen vier Menschen verletzt worden. Die 89 Jahre alte Bewohnerin, in deren Wohnung der Brand nach ersten Erkenntnissen ausgebrochen war, sei mit Verbrennungen schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ihr Zustand sei weiterhin kritisch, hieß es am frühen Freitagnachmittag.

Ein zweijähriger Junge erlitt laut Polizei eine Rauchvergiftung, weil Qualm durch sein offenes Kinderzimmerfenster gezogen sei. Auch zwei 39 und 42 Jahre alte Nachbarn, die zur Hilfe geeilt waren, mussten wegen Rauchvergiftungen behandelt werden, hieß es. Das Feuer sei gegen 7.00 Uhr vermutlich durch einen Badezimmerofen in der Wohnung in der Steintor-Vorstadt ausgelöst worden. Brandexperten haben den Angaben zufolge die Ermittlungen übernommen.