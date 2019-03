Würzburg

Bayernweite Klimademos: Schülerstreiks erreichen Höhepunkt

15.03.2019, 15:27 Uhr | dpa

Tausende Schüler und Studenten haben am Freitag in Bayern für eine nachhaltigere Klimapolitik demonstriert. Alleine in München waren es laut Polizei zeitweise 10 000 Teilnehmer - doppelt so viele wie erwartet. Auch in rund einem Dutzend weiteren Städten im Freistaat gab es Aktionen der Bewegung #FridaysForFuture. Diesmal beteiligten sich an den Demos weit mehr Personen und Städte als bisher. Neben Schülern und Studenten nahmen auch Lehrer und Eltern sowie Kindergartengruppen teil.

Die bayernweiten Kundgebungen waren Teil eines "Globalen Streiks für die Zukunft", der diesen Freitag in über 120 Ländern lief. Die Schüler fordern unter anderem den Kohleausstieg und eine Verkehrswende. "Wir sind es leid, dass der Klimawandel nicht als die Gefahr angesehen wird, die er für uns und nachfolgende Generationen darstellt", sagte ein Erlanger Mitorganisator.