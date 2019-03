Milano

Bouffier und Feldmann sind begeistert von der Eintracht

15.03.2019, 15:33 Uhr | dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) haben sich begeistert über den Einzug der Eintracht ins Viertelfinale der Europa League geäußert und hoffen auf weitere internationale Festtage. "Die Eintracht vollbringt wahre Sternstunden im Europapokal und gibt als hessischer Verein auf europäischer Bühne eine erstklassige Figur ab. Wir drücken die Daumen, dass im Viertelfinale noch lange nicht Schluss ist", sagte Bouffier am Freitag.

Feldmann drückt dem hessischen Fußball-Bundesligisten für die kommenden Aufgaben ebenfalls fest die Daumen. "Benfica Lissabon ist ein spannender Gegner, aber letztlich geht es um eines: Frankfurt muss zum Finale nach Baku", sagte der Oberbürgermeister der Mainmetropole der Deutschen Presse-Agentur.

Mit ihren glänzenden Auftritten betreibe die im Wettbewerb noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Adi Hütter beste Imagewerbung für die Stadt. "Frankfurt ist jetzt die einzige deutsche Mannschaft, die noch im Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs steht. Da kommt es fast nicht darauf an, wer der nächste Gegner ist", sagte Feldmann.

Großes Lob gab es von dem 60-Jährigen für die starke Leistung beim 1:0-Auswärtssieg gegen Inter Mailand am Donnerstagabend im Rückspiel des Achtelfinales. Es sei "ein großartiges Spiel vor großartiger Kulisse mit erhofftem, kaum geglaubten, schließlich verdientem Sieg", gewesen, sagte Feldmann. Bouffier stellte fest: "Mit dem ersten Einzug in die Runde der letzten Acht in einem europäischen Wettbewerb seit 1995 ist der Mannschaft von Trainer Adi Hütter Großes gelungen."