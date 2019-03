Berlin

Flughafen Schönefeld: Mutmaßlicher Gewalttäter festgenommen

15.03.2019, 15:37 Uhr | dpa

Am Flughafen Berlin-Schönefeld ist ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen worden. Am Donnerstag habe der 41-Jährige gegen 5.45 Uhr nach Sofia fliegen wollen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Bei der Ausweiskontrolle hätten die Beamten aber festgestellt, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann vorlag. Er soll im November 2017 in Berlin einen Mann bewusstlos geschlagen haben. Das Opfer kam damals mit schweren Verletzungen zur Behandlung in eine Klinik. Der Verdächtige wurde von der Polizei festgenommen.