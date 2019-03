Hannover

Neue Messe für saubere Züge und Busse

15.03.2019, 16:11 Uhr | dpa

Eine neue Messe beschäftigt sich in Hannover mit der Reinigung von Bussen und Bahnen. Die "Clean Transport" wird vom 15. bis 16. Mai für ein Fachpublikum veranstaltet, wie die Deutsche Messe am Freitag mitteilte. Umfragen hätten gezeigt, dass Fahrgästen die Sauberkeit von Verkehrsmitteln fast genau so wichtig sei wie die Pünktlichkeit. Bei der Messe geht es um Themen wie Entfernung von Graffiti, saubere Innenräume und reinigungsfreundliches Design. An der "Clean Transport" nehmen unter anderem die Deutsch-Bahn-Tochter DB Services und die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra teil.