Wiesbaden

Drei Frauen bei Autounfall verletzt

15.03.2019, 16:46 Uhr | dpa

Bei einem Unfall am Freitagmittag in Wiesbaden sind drei Frauen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Eine 48-jährige Frau hatte beim Auffahren auf die Bundesstraße aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Wagen prallte gegen ein Auto auf der Bundesstraße, in dem zwei 36 und 41 Jahre alte Frauen saßen. Dieses überschlug sich und landete auf dem Dach. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen davon. Der Schaden beträgt etwa 25 000 Euro. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.