Esens

Kettenreaktion bei Auffahrunfall: Zwölf Verletzte

15.03.2019, 19:07 Uhr | dpa

Die Unachtsamkeit eines 43-jährigen Autofahrers hat in Esens nach Erkenntnissen der Polizei eine Kettenreaktion mit zwölf Verletzten ausgelöst. Wie die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund am Freitag mitteilte, hatte der Mann am Mittag zu spät bemerkt, dass vor ihm mehrere Autos hielten. Er fuhr auf den Wagen vor ihm auf, einige Fahrzeuge davor wurden ineinander geschoben. Unter den Verletzten befanden sich acht Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.