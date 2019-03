Bremen

Kanuten gekentert: Bremer Feuerwehr im Einsatz auf der Weser

15.03.2019, 19:30 Uhr | dpa

Wegen der Suche nach zwei gekenterten Kanuten ist der Schiffsverkehr auf einem bei Bremen gelegenen Teilstück der Weser vorübergehend gesperrt worden. Den Rettungskräften war zunächst gemeldet worden, dass ein Kanufahrer in der Weser gekentert sei und sich nicht mehr selbstständig retten könne, teilte die Feuerwehr am Freitagabend mit. Beim Eintreffen der 35 Einsatzkräfte hatte sich bereits ein erschöpfter Kanute an eine Kaimauer gerettet und daran festgeklammert. Er wurde von einem Motorboot geborgen und am Ufer dem Rettungsdienst übergeben. Ein zweiter Wassersportler war von einem zufällig vorbeikommenden Sportboot aufgenommen und an Land gebracht worden.