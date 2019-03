Berlin

Eisbären Berlin gleichen gegen München Viertelfinalserie aus

15.03.2019, 22:14 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Ausgleich geschafft. Am Freitagabend siegten sie gegen den EHC Red Bull München mit 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). Die Berliner boten eine in allen Belangen starke Vorstellung und gewannen völlig verdient gegen den deutschen Meister. Sean Backmann traf zwei Mal, außerdem waren Austin Ortega und Brendan Ranford für die Eisbären erfolgreich. In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 1:1, das dritte Spiel wird am Sonntag (17.00 Uhr) in München ausgetragen.

Vor 13 511 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof tauchten die Eisbären schon in den Anfangsminuten einige Male gefährlich vor dem Tor der Gäste auf. Als sie erstmals in Überzahl spielten, traf Backman zur Führung: Nach einem Distanzschuss von Micki DuPont verwandelte er den Abpraller mit der Rückhand. Die Berliner verteidigten weiter konzentriert und profitierten davon, dass sich der Titelverteidiger immer wieder Ungenauigkeiten leistete. Ortega sorgte mit einer energischen Einzelaktion dafür, dass die Eisbären mit einem verdienten Zwei-Tore-Vorsprung in die erste Pause gingen.

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Berliner das konsequentere Team: Ranford baute die Führung im Powerplay weiter aus, Backman schloss wenig später einen Konter im Alleingang mit dem vierten Treffer der Hauptstädter ab. Die Münchener bemühten sich zwar um eine Resultatsverbesserung, scheiterten aber immer wieder am starken Eisbären-Keeper Kevin Poulin. So geriet der erste Sieg der Berliner gegen den Titelverteidiger in der laufenden Saison nicht mehr in Gefahr.