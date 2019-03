Hamburg

HSV will mit Heimsieg über Darmstadt Aufstiegsplatz festigen

16.03.2019, 01:03 Uhr | dpa

Der Hamburger SV will am heutigen Samstag den Rückenwind vom 4:0-Derbysieg beim FC St. Pauli nutzen und seinen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga festigen. Dazu benötigen die Hanseaten einen Heimsieg gegen Darmstadt 98. Trainer Hannes Wolf plant mit jener Elf, die nach der Auswechslung des verletzten Kapitäns Aaron Hunt (Faszienriss im Oberschenkel) den klaren Sieg im Stadtduell perfekt gemacht hat. Die Darmstädter sind die auswärtsschwächste Mannschaft der 2. Liga. Der Anpfiff zu dem Match, für das bereits 53 000 Tickets verkauft sind, erfolgt um 13.00 Uhr.