Magdeburg

Finale des Internationalen Telemann-Wettbewerbs

16.03.2019, 01:07 Uhr | dpa

Die Gedenkstele für den Komponisten Georg Phillip Telemann in Magdeburg. Foto: Jens Wolf/Archiv (Quelle: dpa)

Im Finale des 10. Internationalen Telemann-Wettbewerbs werden heute die Preisträger ermittelt. Drei Kammermusik-Ensembles tragen dem Publikum Werke des in Magdeburg geborenen Barockkomponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767) und seiner Zeitgenossen vor. Über den Preisträger entscheidet eine Jury. Aber auch das Publikum stimmt über sein Lieblingsensemble ab. Hinzu kommen Sonderpreise. Laut der Telemann-Gesellschaft werden Preisgelder in Höhe von 21 500 Euro vergeben. Den Wettbewerb gibt es seit dem Jahr 2001 - alle zwei Jahre im Wechsel mit den Telemann-Festtagen.

In diesem Jahr richtet sich der Wettbewerb an Kammermusikensembles, die auf historischen Instrumenten oder Nachbauten spielen. Zugelassen sind nur solche Instrumente, für die der in Magdeburg geborene Telemann einst Kammermusik komponierte. Das Abschlusskonzert mit den Preisträgern ist für Sonntag geplant.