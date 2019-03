Erfurt

Thüringen eröffnet die Bratwurstsaison

16.03.2019, 01:22 Uhr | dpa

Thüringen startet heute in die Grillsaison. Traditionell wird dafür auf dem Domplatz in Erfurt das Bratwurstspektakel "Rostkultur" zelebriert. Ein riesiger Rost wird für die Zubereitung des Wurstklassikers angeworfen und Bratwurstkönig Norbert I. hält Hof. Vertreten sind nach Angaben der Organisatoren in diesem Jahr 13 Bratwurst-Hersteller aus den verschiedenen Landesteilen.

Die Bratwurst ist nicht nur eine der Nationalspeisen der Thüringer, sie ist auch ein Wirtschaftsfaktor, seit sie die EU als regionale Spezialität anerkannt hat. Jährlich werden einige Zehntausend Tonnen der echten Thüringer Bratwurst laut Herkunftsverband Thüringer und Eichsfelder Wurst und Fleisch produziert und ins In- und Ausland geliefert.