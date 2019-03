Essen

"Steiger Award" für Heino: Fürstin Gloria hält Laudatio

16.03.2019, 01:38 Uhr | dpa

Bei einer Gala wird am Samstagabend in Essen der Steiger Award verliehen. Jede Menge Promis werden erwartet - die einen bekommen den Preis, die anderen halten die Lobreden. Der Volksmusiker Heino (80) wird heute in Essen mit einem "Steiger Award" für sein Lebenswerk geehrt. Die Laudatio soll Fürstin Gloria von Thurn und Taxis halten, wie der Erfinder der Auszeichnung, Sascha Hellen, am Freitag mitteilte. Der undotierte Preis wird zum 14. Mal verliehen.

Weitere Preisträger in verschiedenen Kategorien sind unter anderem die Schauspieler Senta Berger, Uschi Glas und Michael Mendl, die Moderatorin Anne Will, der Sänger Lukas Rieger und der Unternehmer Jürgen Großmann.

Lobreden werden gehalten von der Schriftstellerin Elke Heidenreich, dem Musiker Götz Alsmann, den Oberbürgermeistern von Essen und Dortmund, Thomas Kufen und Ullrich Sierau, dem Künstler Markus Lüpertz und dem Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion Thomas Kutschaty.

Auch ein ausländischer Politiker erhält einen Steiger Award. Der Premierminister der Republik Kroatien, Andrej Plenković, wird für sein europapolitisches Engagement geehrt. Die Laudatio hält Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

"Steiger" ist die Bezeichnung für einen Vorarbeiter im Bergbau. Die Auszeichnung soll an die Tugenden des Bergmanns wie Geradlinigkeit, Offenheit und Toleranz erinnern.