Hamburg

HSV will mit Heimsieg direkten Aufstiegsplatz festigen

16.03.2019, 09:33 Uhr | dpa

Der Hamburger SV will am Samstag den Rückenwind vom 4:0-Derbysieg beim FC St. Pauli nutzen und seinen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga festigen. Dazu benötigen die Hanseaten einen Heimsieg über Darmstadt 98. Trainer Hannes Wolf plant dabei mit jener Elf, die nach der Auswechslung des verletzten Kapitäns Aaron Hunt (Faszienriss im Oberschenkel) den klaren Sieg im Stadtduell perfekt gemacht hat. Es wird damit gerechnet, dass der im Millerntor-Stadion für Hunt ins Team gekommene Angreifer Bakéry Jatta diesmal direkt in der Startelf stehen und der Türke Berkay Özcan Hunts Spielmacher-Rolle im zentralen Mittelfeld übernehmen wird.

HSV-Trainer Hannes Wolf hat sich sehr über den glatten Sieg im Derby gefreut, zugleich aber stets darauf hingewiesen, dass sein Team sich auf dem Erfolg nicht ausruhen dürfe. Gegen die im Tabellen-Mittelfeld platzierten Gäste erwartet er daher volle Konzentration und Hingabe.

"Von der Mentalität, Einstellung, Haltung, Härte und Kompaktheit müssen wir voll da sein", forderte der 37-Jährige vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Volksparkstadion, für das bereits 53 000 Eintrittskarten verkauft sind. "Wenn du denkst, du kannst einen Schritt weniger machen, schadet es dir", fügte Wolf hinzu.