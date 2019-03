Dresden

Digitalisierung an den Schulen kritisch begleiten

16.03.2019, 10:01 Uhr | dpa

Sachsens Kultusministerium will die Digitalisierung an den Schulen kritisch begleiten. "Digitalisierung ist kein Allheilmittel, sie macht unser Bildungssystem nicht automatisch besser", sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Es komme darauf an, einen ausgewogenen Mix zwischen digitalen und analogen Lehr- und Lernmethoden hinzubekommen. "Wir müssen immer wieder hinterfragen, welche Lernerfolge wir beispielsweise mit einem Tablet erzielen." Sachsen will den Digitalpakt zwischen Bund und Ländern möglichst rasch umsetzen. "Unser Ziel muss sein, dass die Gelder schon in diesem Jahr fließen."