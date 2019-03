Leipzig

Mit DFB-Trio nach Schalke: RB Leipzig will den Vereinsrekord

16.03.2019, 10:03 Uhr | dpa

Den letzten Schwung mit auf die Reise nach Gelsenkirchen dürfte Joachim Löw der Mannschaft und dem Trainerstab von RB Leipzig gegeben haben. Gleich drei Spieler des sächsischen Bundesligisten berief der Nationalcoach ins Aufgebot für die kommenden Aufgaben der wichtigsten Fußball-Auswahl des Landes. Bevor die beiden Außenverteidiger Lukas Klostermannn und Marcel Halstenberg sowie Mittelstürmer Timo Werner zur Nationalmannschaft reisen, wollen sie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) RBL im Spiel beim FC Schalke 04 zu einem Vereinsrekord führen: Fünf Auswärts-Ligasiege nacheinander gelangen bisher noch nie.

AUSWÄRTS LÄUFT ES 2019: Sie ist beeindruckend, die Bilanz von Leipzig in der Fremde in diesem Jahr. Vier Spiele, vier Siege, 11:1 Tore. Am 27. Januar gewinnt RB 4:0 bei Fortuna Düsseldorf, am 1. Februar 3:0 bei Hannover 96. Es folgen ein 3:1 beim VfB Stuttgart und ein 1:0 beim 1. FC Nürnberg. "Im Moment macht es auswärts mehr Spaß", sagt Offensivmann Marcel Sabitzer - daheim gewann RB 2019 komischerweise noch kein Spiel und schoss nur ein Tor.

KEINE ANGST VOR TRAINERWECHSEL: Huub Stevens und Mike Büskens sollen es bei Schalke richten, sie lösten Domenico Tedesco ab. Rangnick lobte den 33-Jährigen vor dessen Rauswurf noch als herausragenden Coach - Tedesco hatte auch schon mal bei RB hospitiert. Es half ihm aber alles nichts, Schalke setzt auf einen Neuanfang mit mehr als bewährtem Personal. Die Situation ist nicht ganz neu für RB: Auch Hannover wechselte vor dem Heimspiel gegen Leipzig den Trainer. Das brachte nichts, RB siegte.

DOPPELTES WIEDERSEHEN: Ralf Rangnick trainierte schon zweimal die Schalker, es wird also auch eine Rückkehr an eine ehemalige Wirkungsstätte. Dort, wo in Jochen Schneider als Sportvorstand nun einer mitverantwortlich ist, der bis vor Kurzem noch bei RB arbeitete.

DAS SAGT SCHALKES HUUB STEVENS: "Die erste Aufgabe ist es, die Köpfe freizubekommen: Es geht jetzt nicht mehr um das, was gewesen ist, sondern um das Heute und Morgen. Gegen RB sind zuallererst Tugenden gefragt, die Schalke ausmachen."

DAS SAGT LEIPZIGS RALF RANGNICK: "Ich glaube nicht, dass Schalke so defensiv wie Augsburg gegen uns spielen wird. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie mit einer Fünferkette oder mit drei zentralen Abwehrspielern agieren werden. Wir müssen die Leistung zeigen, die wir auch schon in den letzten Auswärtspartien abgerufen haben."