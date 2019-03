Hannover

Mehr als 13 Millionen Euro an Dürrehilfen ausgezahlt

16.03.2019, 11:54 Uhr | dpa

Das Landwirtschaftsministerium hat bislang an Landwirte in Niedersachsen und Bremen mehr als ein Drittel der Dürrehilfen-Mittel ausgeschüttet, die zur Verfügung stehen. Nach Angaben des Ministeriums wurden 1760 Dürrehilfen-Anträge geprüft und 13,44 Millionen Euro ausgezahlt. Insgesamt seien 4600 Anträge in beiden Ländern gestellt geworden. Maximal werden 500 000 Euro je Unternehmen gezahlt. Der Hilfstopf ist 35,6 Millionen Euro groß.

Mit den Hilfszahlungen sollen Betriebe unterstützt werden, die wegen der Trockenheit im vergangenen Dürrejahr in eine existenzbedrohende Lage gekommen sind. Weil die Qualität der Anträge sehr unterschiedlich ist, könne derzeit nicht gesagt werden, wie lange die Bearbeitung dauere, hieß es. Die Prüfung der Anträge durch die Landwirtschaftskammer ist auch wegen der Vielzahl der einzureichenden Unterlagen sehr zeitaufwendig.