Leipzig

Zigarettenautomat in Leipzig gesprengt

16.03.2019, 12:11 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Leipzig einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Automat wurde dabei in der Nacht zu Samstag vollständig zerstört, wie die Polizei mitteilte. Die Geldkassette wurde entwendet. Die Höhe des Sachschadens und des Geldbetrags in der Kassette waren zunächst noch unklar.