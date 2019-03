Bad Schlema

Kind im Erzgebirgskreis von Auto angefahren: Schwer verletzt

16.03.2019, 12:13 Uhr | dpa

Ein 10 Jahre alter Junge ist im Erzgebirgskreis von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge wollte am Freitagmittag eine Straße in Bad Schlema überqueren und wurde von einem 58 Jahre alten Autofahrer erfasst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Junge stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.