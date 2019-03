Regensburg

Schiefer Kran: Regensburger Wohngebiet evakuiert

16.03.2019, 14:41 Uhr | dpa

In Regensburg ist ein Wohngebiet evakuiert worden, weil ein Kran bedrohlich schief steht. Durch den Dauerregen sei der Boden aufgeweicht worden und der Kran abgesackt, so die Vermutung der Polizei. Die Baustelle und die umliegenden Häuser mussten deswegen am Samstagmittag gesichert werden, wie die Polizeiinspektion Regensburg Nord mitteilte. Die Bewohner von 20 Wohnungen mussten ihre Domizile verlassen. Wie viele Menschen das waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Kran soll abgebaut werden. Bis 18 Uhr soll das Wohngebiet dann wieder freigegeben werden.