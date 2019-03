Eisenach

Schweinehaut nahe CDU-Wahlkreisbüro aufgehängt

16.03.2019, 14:47 Uhr | dpa

In einem Mehrfamilienhause in Eisenach, in dem CDU-Abgeordnete ihr Wahlkreisbüro haben, sind Stücke einer Schweinehaut im Treppenhaus aufgehängt worden. Ob es sich dabei um eine gezielte Provokation gegen die CDU handelt, ist nach Polizeiangeben vom Samstag noch offen. Die Haut des toten Tieres sei am Freitag nicht direkt beim CDU-Wahlkreisbüro gefunden worden, das über einen separaten Eingang in dem Gebäude erreichbar sei, sagte ein Polizeisprecherin.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall liefen noch. Die CDU sei über den Vorfall in ihrer Nachbarschaft informiert worden, teilte die Polizei mit. In dem Gebäude hat unter anderem der CDU-Innenpolitiker und Landtagsabgeordnete Raymond Walk sein Wahlkreisbüro.

Schweineteile oder -köpfe waren in der Vergangenheit in Thüringen einige Male als Provokation abgelegt worden, unter anderem auf einem Areal für einen Moscheebau in Erfurt.