Eisfeld

Zwei tödliche Verkehrsunfälle in Südthüringen

16.03.2019, 14:49 Uhr | dpa

Bei Verkehrsunfällen in Südthüringen sind am Samstag zwei Menschen tödlich verletzt worden. Beide Unfälle ereigneten sich im Kreis Hildburghausen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Auf der Bundesstraße 89 zwischen Eisfeld und Bachfeld sei ein Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum geprallt. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Auch für eine Autofahrerin auf der Landstraße zwischen Gleicherwiesen und Linden sei jede Hilfe zu spät gekommen. Ihr Auto war mit einem Kleintransporter zusammengeprallt. Der Transporterfahrer sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nähere Angaben zum Alter der Opfer und zur Unfallursache konnte die Polizei noch nicht machen.